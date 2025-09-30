Se rescató una perrita de color blanco en la calle Cerro Corá, zona de Villa Olimpia – Fernando de la Mora zona Norte. Por su estado, se presume que tiene un hogar: está bien alimentada, con el pelo recién cortado y en buen cuidado.
Por ABC Color
30 de septiembre de 2025 - 14:16
Por el momento la llamamos “Blanquita”, a modo tentativo. Actualmente, está resguardada, pero no podrá permanecer mucho tiempo en ese lugar, por lo que es fundamental localizar a su familia lo antes posible.
Si alguien la reconoce o tiene información sobre sus dueños, puede comunicarse al 0983 819 470 para brindar datos y coordinar el reencuentro.