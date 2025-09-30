Este joven gatito tiene una característica muy particular que podría ayudar a identificarlo rápidamente: su pata trasera izquierda no dobla completamente, un detalle físico que lo distingue. Es muy importante que mantengamos los ojos bien abiertos, especialmente en los alrededores de la parada de Ciudad Jardín.
Si lo has visto merodeando por la zona o tienes cualquier tipo de información que nos acerque a encontrarlo, por favor, comunícate con su dueña al 0992 350 683. Toda la comunidad de amantes de las mascotas agradece tu ayuda para que Isabelino regrese pronto a salvo.