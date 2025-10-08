Este adorable felino se perdió o fue visto por última vez en la zona de Asunción, específicamente en las inmediaciones del Parque Seminario. Probablemente, esté asustado y desorientado, por lo que pedimos a los vecinos que revisen sus patios, cocheras o cualquier rincón donde un gatito pueda resguardarse. Bolitas es un gato casero que extraña mucho su hogar.
Si lo ves merodeando, si alguien te comenta haberlo encontrado o si tienes alguna pista, por pequeña que sea, por favor, no dudes en comunicarte de inmediato. Cada detalle es valioso en estos momentos. El número de contacto habilitado para recibir cualquier información sobre su paradero es el 0991660485.