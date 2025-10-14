Encontrá a tu mascota

Pelusa

Pelusa, a quien su familia llama con cariño Pelu, se encuentra lejos de su hogar. Es una compañera muy buena y dócil, pero es muy probable que se encuentre desorientada y asustada al estar sola. Se pide a la comunidad que, de verla, se acerque con calma para no generarle más temor.

Por ABC Color
14 de octubre de 2025 - 11:36
Pelusa se perdió en el barrio Sajonia de Asunción.
Fue vista por última vez durante la mañana del 11 de octubre en las inmediaciones del barrio Sajonia. Para reconocerla, un detalle importante es que actualmente tiene el pelo un poco más corto y sus patitas parecen tener unos pequeños pompones. Cualquier pista que coincida con esta descripción es de gran ayuda para su búsqueda.

La colaboración de todos es fundamental para que pueda regresar sana y salva con su familia que la extraña. Si alguien tiene información sobre su paradero o cree haberla visto, por favor, póngase en contacto de inmediato con el número 0982 471181. Cada dato, por pequeño que parezca, puede ser la clave para encontrarla.

