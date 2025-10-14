Fue vista por última vez durante la mañana del 11 de octubre en las inmediaciones del barrio Sajonia. Para reconocerla, un detalle importante es que actualmente tiene el pelo un poco más corto y sus patitas parecen tener unos pequeños pompones. Cualquier pista que coincida con esta descripción es de gran ayuda para su búsqueda.

La colaboración de todos es fundamental para que pueda regresar sana y salva con su familia que la extraña. Si alguien tiene información sobre su paradero o cree haberla visto, por favor, póngase en contacto de inmediato con el número 0982 471181. Cada dato, por pequeño que parezca, puede ser la clave para encontrarla.