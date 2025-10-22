Eddie fue visto por última vez en la zona de la Facultad de Derecho UNA, cerca del INAN, Primer Presidente, CPJ y Curda. Es crucial encontrarlo pronto, ya que el perrito requiere tomar su medicación de forma regular y su salud podría estar comprometida. Si vives o trabajas por estos puntos de referencia, te pedimos que estés atento a cualquier señal o pista.
Si ves a Eddie en cualquier punto de la ciudad o tienes información que pueda ayudar a que regrese a casa, por favor, no dudes en comunicarte de inmediato. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser la clave. El número de contacto habilitado para recibir información es el (0981) 958 162. ¡Ayudanos a que Eddie vuelva a estar seguro!