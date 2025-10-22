Encontrá a tu mascota

Eddie

¡Necesitamos de la solidaridad de todos para encontrar a Eddie! Este hermoso perrito, de pelaje blanco y negro, está extraviado y sus dueños lo buscan desesperadamente. Por la foto, podemos ver que es un perro de tamaño mediano, con una expresión amigable y que al momento de perderse llevaba puesto un collar de color naranja. Eddie es un miembro muy querido de su familia.

Por ABC Color
22 de octubre de 2025 - 13:21
Eddie fue visto por última vez en la zona de la Facultad de Derecho UNA, cerca del INAN, Primer Presidente, CPJ y Curda.
Eddie fue visto por última vez en la zona de la Facultad de Derecho UNA, cerca del INAN, Primer Presidente, CPJ y Curda.

Eddie fue visto por última vez en la zona de la Facultad de Derecho UNA, cerca del INAN, Primer Presidente, CPJ y Curda. Es crucial encontrarlo pronto, ya que el perrito requiere tomar su medicación de forma regular y su salud podría estar comprometida. Si vives o trabajas por estos puntos de referencia, te pedimos que estés atento a cualquier señal o pista.

Si ves a Eddie en cualquier punto de la ciudad o tienes información que pueda ayudar a que regrese a casa, por favor, no dudes en comunicarte de inmediato. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser la clave. El número de contacto habilitado para recibir información es el (0981) 958 162. ¡Ayudanos a que Eddie vuelva a estar seguro!