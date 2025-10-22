Eddie

¡Necesitamos de la solidaridad de todos para encontrar a Eddie! Este hermoso perrito, de pelaje blanco y negro, está extraviado y sus dueños lo buscan desesperadamente. Por la foto, podemos ver que es un perro de tamaño mediano, con una expresión amigable y que al momento de perderse llevaba puesto un collar de color naranja. Eddie es un miembro muy querido de su familia.