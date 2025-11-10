Señor Michón es un gato macho de 12 años, toma medicación, negro canoso. Tiene una mancha blanca en el cuello, tipo corbata.
Desapareció el 29 de octubre y fue visto por última vez en la vereda de su casa, sobre El Rosedal 399 casi Gladiolos de Villa Elisa.
Si lo viste o sabés de él podés comunicarte con el número telefónico (0982) 807316.
Si tu mascota se perdió, podés enviar al (0971) 101000 o al correo mascotas@abc.com.py una fotografía suya, junto con una descripción, lugar y momento de la pérdida y datos de contacto.
