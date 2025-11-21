Dante es un gato de casa, muy cauteloso y asustadizo, por lo que es probable que esté confundido y no se acerque fácilmente a las personas. Su familia está desesperada por encontrarlo.

La última vez que se lo vio fue el pasado 20 de noviembre en la zona del Barrio Jara, específicamente en la calle José Ribera, casi Sargento Gauto. Es vital que los vecinos de esta zona y sus alrededores estén muy atentos al revisar sus jardines, cocheras y cualquier lugar donde un gato asustado podría esconderse.

La unión y la colaboración de la comunidad son clave para que Dante regrese a casa sano y salvo. Si usted lo ve o tiene alguna información relevante sobre su paradero, por favor, no dude en contactar de inmediato al número 0961 816 680.