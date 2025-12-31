Encontrá a tu mascota
31 de diciembre de 2025 - 22:05

Buscan a perra extraviada en la zona de Cañada Garay, Luque
Una familia del barrio Cañada Garay, en la ciudad de Luque, solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de su perra Laika, una caniche mestiza que se encuentra extraviada.

Por ABC Color

De acuerdo con la información brindada por los propietarios, la perra responde al nombre de Laika y se perdió en la zona de Cañada Garay, en la ciudad de Luque. Se trata de una caniche mestiza, por lo que piden especial atención a los vecinos del sector y alrededores.

Piden colaboración de la ciudadanía

Ante cualquier dato que pueda ayudar a ubicar al animal, los dueños solicitan comunicarse de manera inmediata al número telefónico 0973 988 594, destacando que cualquier información, por mínima que sea, puede resultar clave para su pronta recuperación.