De acuerdo con la información brindada por los propietarios, la perra responde al nombre de Laika y se perdió en la zona de Cañada Garay, en la ciudad de Luque. Se trata de una caniche mestiza, por lo que piden especial atención a los vecinos del sector y alrededores.

Piden colaboración de la ciudadanía

Ante cualquier dato que pueda ayudar a ubicar al animal, los dueños solicitan comunicarse de manera inmediata al número telefónico 0973 988 594, destacando que cualquier información, por mínima que sea, puede resultar clave para su pronta recuperación.