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09 de abril de 2026 - 07:48

Loki

Loki se perdió en la zona de Azcurra, en la ciudad de Pirayú.
Loki se perdió en la zona de Azcurra, en la ciudad de Pirayú.

Loki es un pequeño perro de raza salchicha que se alejó de su familia el pasado sábado durante las festividades de Semana Santa. Su ausencia dejó un vacío inmenso en su hogar de Asunción, ya que este amiguito es sumamente querido por su carácter inquieto y curioso.

Por ABC Color

El extravío ocurrió en la zona de Azcurra, en la ciudad de Pirayú, específicamente en las inmediaciones de una granja familiar. Se presume que Loki pudo haberse desorientado tras seguir el rastro de algún otro animal por los alrededores del campo, perdiendo el camino de regreso a la propiedad donde se hospedaba.

Solicitamos la colaboración de toda la comunidad y de los vecinos de la zona para reportar cualquier avistamiento del pequeño. Si tienen información precisa sobre su paradero o lo han resguardado en su hogar, por favor comuníquense de inmediato al número 0981 123456 para que pueda reencontrarse con sus dueños.

Loki se perdió en la zona de Azcurra, en la ciudad de Pirayú.
Loki se perdió en la zona de Azcurra, en la ciudad de Pirayú.