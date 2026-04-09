El extravío ocurrió en la zona de Azcurra, en la ciudad de Pirayú, específicamente en las inmediaciones de una granja familiar. Se presume que Loki pudo haberse desorientado tras seguir el rastro de algún otro animal por los alrededores del campo, perdiendo el camino de regreso a la propiedad donde se hospedaba.

Solicitamos la colaboración de toda la comunidad y de los vecinos de la zona para reportar cualquier avistamiento del pequeño. Si tienen información precisa sobre su paradero o lo han resguardado en su hogar, por favor comuníquense de inmediato al número 0981 123456 para que pueda reencontrarse con sus dueños.