Encontrá a tu mascota
09 de abril de 2026 - 08:36

Óreo

Óreo fue visto por última vez en el Barrio Pa’i Ñu de la ciudad de Ñemby.
Óreo fue visto por última vez en el Barrio Pa’i Ñu de la ciudad de Ñemby.

Un pequeño integrante de la familia se extravió y necesitamos de la solidaridad de todos para que regrese a su hogar. Se trata de un cachorro dálmata de apenas cinco meses de vida, característico por sus manchas negras sobre el pelaje blanco. Sus dueños, especialmente los niños de la casa, están muy afectados por su ausencia y esperan noticias pronto.

Por Carolina Sales

El perrito fue visto por última vez en el Barrio Pa’i Ñu de la ciudad de Ñemby. El punto de referencia exacto de su desaparición es la zona de la parada de la línea 16, un lugar de tránsito frecuente donde alguien pudo haberlo resguardado. Al ser todavía un cachorro, es posible que se encuentre algo desorientado caminando por los alrededores.

Cualquier dato sobre su paradero es fundamental para terminar con esta angustia. Si lo viste deambulando o tenés alguna información concreta, por favor comunicate de inmediato con Adriana Cubilla al número 0971167886. Cada minuto cuenta para lograr que este pequeño dálmata vuelva a estar seguro con sus seres queridos en su barrio.