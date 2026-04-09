El perrito fue visto por última vez en el Barrio Pa’i Ñu de la ciudad de Ñemby. El punto de referencia exacto de su desaparición es la zona de la parada de la línea 16, un lugar de tránsito frecuente donde alguien pudo haberlo resguardado. Al ser todavía un cachorro, es posible que se encuentre algo desorientado caminando por los alrededores.

Cualquier dato sobre su paradero es fundamental para terminar con esta angustia. Si lo viste deambulando o tenés alguna información concreta, por favor comunicate de inmediato con Adriana Cubilla al número 0971167886. Cada minuto cuenta para lograr que este pequeño dálmata vuelva a estar seguro con sus seres queridos en su barrio.