La familia de Floki se moviliza para dar con su paradero. Es un gato macho castrado que fue visto por última vez ayer, 16 de abril, alrededor de las 20:00.

Es fácilmente identificable por su contextura física (pesa aproximadamente 5 kg) y su pelaje abundante, mayormente blanco con manchas negras.

El punto exacto de la desaparición se sitúa en el barrio Valle Apu’a, específicamente en los alrededores del Colegio Adonai y el Campus Deportivo de la UAA.

Se pide a los vecinos de la zona revisar sus cámaras de seguridad, patios o techos, ya que el animal podría estar resguardado o desorientado.

¿Cómo ayudar?

Si usted tiene alguna información sobre el paradero de Floki o cree haberlo visto, por favor comuníquese de inmediato al número: (0984) 703-529

La familia apela a la solidaridad de la ciudadanía y garantiza una gratificación económica para quien facilite su paradero.