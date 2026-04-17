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17 de abril de 2026 - 14:52

Floki

Floki, un gato Manx de pelaje largo, busca su camino en un área de madera cercana al Colegio Adonai.
Los dueños de Floki, un gato desaparecido, buscan información en Valle Apu’a, Lambaré, ofreciendo recompensa por su localización.

Se busca intensamente a Floki, un gato de 5 kilos y pelaje largo color blanco con manchas negras que desapareció la noche del jueves en la zona de Valle Apu’a, Lambaré. Sus dueños ofrecen una recompensa por cualquier información certera que ayude a localizarlo, tras haber sido visto por última vez en las inmediaciones del Colegio Adonai.

Por ABC Color

La familia de Floki se moviliza para dar con su paradero. Es un gato macho castrado que fue visto por última vez ayer, 16 de abril, alrededor de las 20:00.

Es fácilmente identificable por su contextura física (pesa aproximadamente 5 kg) y su pelaje abundante, mayormente blanco con manchas negras.

El punto exacto de la desaparición se sitúa en el barrio Valle Apu’a, específicamente en los alrededores del Colegio Adonai y el Campus Deportivo de la UAA.

Se pide a los vecinos de la zona revisar sus cámaras de seguridad, patios o techos, ya que el animal podría estar resguardado o desorientado.

Cartel de búsqueda de Floki, gato peludo, en ambiente interior con muebles de madera y cerámica.
Se busca intensamente a Floki, un gato macho de 5 kg, desaparecido en Lambaré. Se ofrece recompensa.

¿Cómo ayudar?

Si usted tiene alguna información sobre el paradero de Floki o cree haberlo visto, por favor comuníquese de inmediato al número: (0984) 703-529

La familia apela a la solidaridad de la ciudadanía y garantiza una gratificación económica para quien facilite su paradero.