El botiquín de primeros auxilios

Cuando disponemos del botiquín y los medicamentos, identificamos para qué sirve cada uno, ubicamos en el botiquín y los colocamos en un lugar visible.
¿Qué debe tener un botiquín escolar de primeros auxilios?
¿Para qué sirve cada uno de los componentes?
- Gasas estériles
- Curitas de distintos tamaños
- Vendas elásticas
- Cinta adhesiva
- Toallitas húmedas
- Suero fisiológico para limpiar heridas
- Algodón
- Alcohol
- Solución antibacterial
- Tapabocas
- Papel absorbente
- Tijeritas
- Termómetro
- Pinzas
- Medicamentos de uso general: para la fiebre, analgésicos pediátricos (como paracetamol), antialérgicos. Estos se administran si la normativa lo permite y existe autorización formal de los padres o de tutores.
Pero la prioridad es notificar a la familia y derivar a atención médica, según el caso.