Así es mi desarrollo personal y social
31 de marzo de 2026 - 01:00

El botiquín de primeros auxilios

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GENTILEZA

Organizamos el botiquín de primeros auxilios con la ayuda de nuestras familias y la profe; de ser posible también se recurre a las farmacias y los laboratorios cercanos. Será muy útil disponer uno en la clase para curar las heridas de caídas, raspones, golpes, cortaduras pequeñas o reacciones leves.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

Cuando disponemos del botiquín y los medicamentos, identificamos para qué sirve cada uno, ubicamos en el botiquín y los colocamos en un lugar visible.

¿Qué debe tener un botiquín escolar de primeros auxilios?

¿Para qué sirve cada uno de los componentes?

- Gasas estériles

- Curitas de distintos tamaños

- Vendas elásticas

- Cinta adhesiva

- Toallitas húmedas

- Suero fisiológico para limpiar heridas

- Algodón

- Alcohol

- Solución antibacterial

- Tapabocas

- Papel absorbente

- Tijeritas

- Termómetro

- Pinzas

- Medicamentos de uso general: para la fiebre, analgésicos pediátricos (como paracetamol), antialérgicos. Estos se administran si la normativa lo permite y existe autorización formal de los padres o de tutores.

Pero la prioridad es notificar a la familia y derivar a atención médica, según el caso.