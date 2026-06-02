Así es mi desarrollo personal y social
02 de junio de 2026 a la - 01:00

Solidaridad. Poemas y actividades para practicar

Observamos las imágenes y describimos las acciones de solidaridad que nos presentan. Luego coloreamos como más nos guste.
Observamos las imágenes y describimos las acciones de solidaridad que nos presentan. Luego coloreamos como más nos guste.GENTILEZA

Hoy aprenderemos más sobre la solidaridad y el respeto al que es diferente a nosotros, para relacionarnos en un ambiente de armonía y paz con las personas que nos rodean.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

Lea más: Somos solidarios

Aprendemos con la profe estos versos y lo declamamos

Somos solidarios

En el jardín jugamos,

riendo bajo el sol,

si un amigo tropieza, le

damos el corazón.

Compartimos las crayolas,

la merienda y el camión,

pues dar una manito es

nuestra gran misión.

Si alguien está triste y no

quiere jugar,

le damos un fuerte abrazo

para hacerlo animar.

Unidos somos fuerza,

ternura y alegría,

¡la solidaridad es nuestra

mejor guía!

Concluimos que todos debemos ayudar y pasar la mano, dar un abrazo y ayudar a quien nos necesita. «Así crece nuestro corazón: con cariño y solidaridad».

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.