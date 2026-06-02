Solidaridad. Poemas y actividades para practicar

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Aprendemos con la profe estos versos y lo declamamos
Somos solidarios
En el jardín jugamos,
riendo bajo el sol,
si un amigo tropieza, le
damos el corazón.
Compartimos las crayolas,
la merienda y el camión,
pues dar una manito es
nuestra gran misión.
Si alguien está triste y no
quiere jugar,
le damos un fuerte abrazo
para hacerlo animar.
Unidos somos fuerza,
ternura y alegría,
¡la solidaridad es nuestra
mejor guía!
Concluimos que todos debemos ayudar y pasar la mano, dar un abrazo y ayudar a quien nos necesita. «Así crece nuestro corazón: con cariño y solidaridad».
Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.