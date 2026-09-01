Teléfono de cuerda con vasitos reutilizados

Materiales

- 2 vasitos reutilizados de plástico (de yogur, etc.), limpios y secos.

- 3 a 4 metros de hilo de ferretería resistente.

- 1 punzón o elemento para realizar los agujeros (uso exclusivo de la maestra o de un adulto).

- Cinta adhesiva o palito de madera.

- Marcadores, papeles de colores o pegatinas para decorar.

Pasos para construirlo

1. En pareja, lavar y secar muy bien los dos vasitos de plástico. Los niños y las niñas pueden decorarlos libremente con dibujos, colores o pegatinas.

2. La maestra hace un pequeño agujero en el centro de la base de cada vasito.

3. Pasar el hilo. Introducir un extremo del hilo por el agujero de uno de los vasitos y otro extremo por el agujero del segundo vasito.

4. Hacer un nudo firme en el interior de cada vasito. Si es necesario, colocar un pequeño trozo de cinta adhesiva o atarlo con un palito para sujetar el hilo.

5. ¡A jugar! Dos niños o niñas se colocan separados, sosteniendo un vasito cada uno. Deben mantener el hilo bien estirado y sin tocarlo.

6. Uno de los niños habla suavemente dentro del vasito mientras el otro acerca el suyo al oído para escuchar. Después, intercambian los roles.

Lea más: Experimentos

¿Qué pueden aprender los niños a través de este juego?

Lenguaje y comunicación: escuchar, hablar con claridad y expresar ideas.

Escucha activa: prestar atención al mensaje del compañero.

Exploración científica: observar qué ocurre cuando el hilo está tenso, flojo o se toca.

Socialización: compartir materiales, respetar turnos y cooperar.

Motricidad fina: decorar los vasitos y manipular los materiales.

Educación ambiental: al reutilizar los vasitos, otros.

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.