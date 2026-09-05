Había una vez un osito llamado Rufo que vivía en un bosque verde. Un día, su mamá le dijo que era hora de visitar a la Dra. Jirafa para recibir sus escudos protectores invisibles: ¡las vacunas!

Al llegar al consultorio, Rufo tenía un poco de miedo. La Dra. Jirafa, con su gran sonrisa, le explicó cómo funcionaban.

—Las vacunas son para tus defensas —le dijo la doctora—. Te dan un pequeño pinchacito que pica solo un segundo, ¡como la mordidita de una hormiguita! Pero a cambio, dejan a tu cuerpo superfuerte para que no te enfermes y puedas jugar feliz.

La Dra. Jirafa le mostró a Rufo tres medallas que ganaría ese día: Contra la varicela. La vacuna que la protege, evitando que le salgan manchitas en la piel.

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La vacuna contra la poliomielitis. Para mantener las piernas y los músculos fuertes para correr y saltar sin parar.

La vacuna contra la influenza. Para ayudar que el virus de la gripe no cause fiebre ni tos en el invierno.

Rufo respiró hondo, contó hasta tres y... ¡Listo! Sintió un pequeño pinchacito que pasó volando. La

Dra. Jirafa le puso una curita de estrellas brillantes.

Al día siguiente, Rufo volvió a jugar al parque con sus amigos.

Sabía que gracias a sus vacunas, ¡estaba listo para jugar, explorar y crecer muy sano!

Para docentes

A través de juegos de roles, cuentos o dramatizaciones con personajes como Rufo y la doctora Jirafa organizar un «Hospital de peluches» donde los niños jueguen a ser doctores y vacunen a sus muñecos colocándoles curitas de colores, como una forma de cuidarse y cuidar a los demás.

Promover hábitos de prevención, como lavarse las manos, comer saludablemente y visitar al médico, destacando que las vacunas salvan vidas.

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.