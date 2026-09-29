Las flores en primavera

Observamos las flores que disponemos e imágenes de otras más difíciles de conseguir. Describimos sus características como colores, aromas, formas, tamaño, belleza.
Escuchamos y aprendemos el poema sobre la rosa roja
La rosa roja
Reina vestida de rojo
que cautiva cualquier ojo,
vive alegre en el jardín,
¡y perfuma hasta el fin!
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Con gotitas de rocío
se despierta con el frío,
abre sus pétalos al sol,
¡y nos regala su color!
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Toca su flor con cuidado
porque espinas tiene al lado
que cuidan con mucho celo
sus pétalos de terciopelo
Para docentes
Para que los niños descubran la belleza de las flores, la mejor estrategia es el contacto directo utilizando todos sus sentidos: tocar la textura de los pétalos, oler sus diferentes fragancias y clasificar las flores por colores o tamaños. Así los niños desarrollan su capacidad de observación y la apreciación estética, entendiendo que la belleza de la naturaleza se percibe a través del tacto, la vista, el olfato…
Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.