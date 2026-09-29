Las flores en primavera

Observamos las flores que disponemos e imágenes de otras más difíciles de conseguir. Describimos sus características como colores, aromas, formas, tamaño, belleza.

Escuchamos y aprendemos el poema sobre la rosa roja

La rosa roja

Reina vestida de rojo

que cautiva cualquier ojo,

vive alegre en el jardín,

¡y perfuma hasta el fin!

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Con gotitas de rocío

se despierta con el frío,

abre sus pétalos al sol,

¡y nos regala su color!

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Toca su flor con cuidado

porque espinas tiene al lado

que cuidan con mucho celo

sus pétalos de terciopelo

Para docentes

Para que los niños descubran la belleza de las flores, la mejor estrategia es el contacto directo utilizando todos sus sentidos: tocar la textura de los pétalos, oler sus diferentes fragancias y clasificar las flores por colores o tamaños. Así los niños desarrollan su capacidad de observación y la apreciación estética, entendiendo que la belleza de la naturaleza se percibe a través del tacto, la vista, el olfato…

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.