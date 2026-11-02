Despedida del año lectivo a la vista

Preparamos un teatro de títeres y expresamos lo vivido durante el año lectivo: alegrías, tristezas, temor, confianza y lo que aprendimos.
Con nuestra profe rememoramos:
Nuestros aprendizajes: ¡Cuántas cosas nuevas sabemos!
Durante este año aprendimos a reconocer y escribir nuestro nombre, números, identificar letras, contar objetos, reconocer colores y figuras geométricas.
Escuchamos cuentos, dibujamos, cantamos, exploramos la naturaleza y descubrimos la importancia de cuidar nuestro cuerpo y el ambiente. También aprendimos a compartir, esperar nuestro turno, respetar las diferencias, ayudar a los demás y resolver pequeños desacuerdos mediante el diálogo. ¡Ahora sabemos muchas cosas que nos ayudarán a seguir aprendiendo en el primer grado!
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Momentos de alegría. ¡Cuántas sonrisas y momentos felices compartiendo juegos, meriendas, paseos, cumpleaños, otros, guardamos en nuestros corazones!
Momentos de miedo o tristeza. Al inicio cuando extrañábamos a mamá o papá, cuando no podíamos participar en algún juego, si perdíamos nuestro juguete favorito o si algún compañero nos decía algo que no nos gustaba.
Momentos de confianza. ¡Yo puedo hacerlo! ¡Cuando logramos hacer algo sin ayuda!
Nos vamos contentos y extrañaremos los momentos felices que vivimos con la profe y los compañeritos.
Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.