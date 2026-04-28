El mundo en el que vivimos cambia todo el tiempo. A veces vemos el cielo muy brillante con el sol que nos da luz y calor: eso se llama día. Durante el día podemos jugar, ir a la escuela y ver todo a nuestro alrededor.
Pero cuando el sol se esconde, aparece la noche. El cielo se vuelve oscuro, podemos ver la luna y las estrellas, y es momento de descansar y dormir. El día y la noche ocurren todos los días y forman parte de nuestra vida.
Lea más: Mañana, tarde y noche
Declamamos estos versos:
«El día y la noche»
Cuando sale el sol, ¡arriba voy!
(brazos arriba, estirándose)
Brilla, brilla con calor
(mover las manos como rayos de sol)
Juego, río sin parar
(simular jugar y reír)
¡Es de día para disfrutar!
(aplaudir)
Cuando llega la noche ya
(manos juntas en la mejilla)
La luna empieza a brillar
(señalar arriba suavemente)
Cierro ojitos sin hablar
(cerrar los ojos)
¡A dormir y descansar!
(simular dormir)
APRENDEMOS MÁS
Observamos las imágenes y marcamos con (X) las actividades que generalmente realizamos durante el día.