El mundo en el que vivimos cambia todo el tiempo. A veces vemos el cielo muy brillante con el sol que nos da luz y calor: eso se llama día. Durante el día podemos jugar, ir a la escuela y ver todo a nuestro alrededor.

Pero cuando el sol se esconde, aparece la noche. El cielo se vuelve oscuro, podemos ver la luna y las estrellas, y es momento de descansar y dormir. El día y la noche ocurren todos los días y forman parte de nuestra vida.

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Declamamos estos versos:

«El día y la noche»

Cuando sale el sol, ¡arriba voy!

(brazos arriba, estirándose)

Brilla, brilla con calor

(mover las manos como rayos de sol)

Juego, río sin parar

(simular jugar y reír)

¡Es de día para disfrutar!

(aplaudir)

Cuando llega la noche ya

(manos juntas en la mejilla)

La luna empieza a brillar

(señalar arriba suavemente)

Cierro ojitos sin hablar

(cerrar los ojos)

¡A dormir y descansar!

(simular dormir)

APRENDEMOS MÁS

Observamos las imágenes y marcamos con (X) las actividades que generalmente realizamos durante el día.