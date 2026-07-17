Los insectos. Características. Ejemplos. Nombres en español y guaraní

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Aprendemos sobre algunos insectos conocidos y analizamos sus características y si son beneficiosos o perjudiciales.

Para docentes

Realizar paseos por el jardín e identificar algunos insectos como las hormigas, las mariposas, otros. Observarlos, identificar sus partes, etc. Reflexionar y comentar sobre:

Los insectos beneficiosos ayudan a la naturaleza. Las abejas hacen miel y llevan polen de flor en flor para que nazcan nuevas plantas.

Las mariposas también ayudan a las flores para producir más plantas. Las hormigas trabajan juntas y ayudan a limpiar restos de comida. Las libélulas comen mosquitos. Las luciérnagas brillan en la oscuridad. Los grillos y las cigarras son conocidos por sus sonidos.

Hay también insectos que pueden ser perjudiciales. Los mosquitos pican y pueden transmitir enfermedades como el dengue. Las moscas llevan microbios porque se posan sobre basura y luego sobre la comida si no se tapan. Las cucarachas ensucian la casa y pueden causar enfermedades. Las langostas comen muchas plantas y pueden dañar cultivos. Por eso debemos cuidar a los insectos buenos y mantener limpia la casa para evitar a los insectos dañinos.

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de jardín de infantes y preescolar.