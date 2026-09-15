Alimentos de origen vegetal, animal y mineral

Hoy vamos a descubrir juntos cuáles son y cómo cada uno de ellos llega a nuestra mesa.

Observamos las imágenes, nombramos cada uno de los alimentos y clasificamos según su origen.

Lea más: ¿De dónde obtenemos los alimentos?

Para docentes

Abordar el tema «Origen de los alimentos», de manera lúdica y significativa:

-Exploración sensorial. Si se puede disponer, permitir que los niños toquen, huelan y observen distintos alimentos (frutas, verduras, huevos, sal, agua).

-Clasificación por origen. Usar tarjetas o dibujos con imágenes de los alimentos para que los niños los agrupen según su procedencia: vegetal, animal o mineral.

-Agregar cuentos y canciones que narren el viaje de los alimentos desde la naturaleza hasta la mesa. Esto favorece la memoria y el lenguaje.

-Arte y creatividad. Presentarles actividades plásticas como dibujar o modelar alimentos según su origen. Esto consolida el aprendizaje mediante la expresión artística.

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.