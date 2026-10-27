El viento, el trueno y la lluvia

La naturaleza nos regala el viento que mueve las hojas y seca lo que encuentra a su paso, la lluvia que riega las plantas y los truenos que escuchamos durante las tormentas. Estos fenómenos naturales forman parte de nuestro ambiente, pero algunas veces pueden ser peligrosos. Por eso, debemos aprender a protegernos siguiendo las recomendaciones de nuestra maestra y de nuestra familia.

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¡Aprendemos a cuidarnos!

¿Cómo nos cuidamos del viento?

Cuando el viento sopla muy fuerte, evitamos jugar al aire libre, entramos a la casa o al aula. Nos alejamos de los árboles, postes y objetos que puedan caer. Cerramos las puertas y ventanas con ayuda de un adulto.

¿Cómo nos cuidamos de los truenos y rayos?

Cuando escuchamos truenos, buscamos refugio en un lugar seguro. Dentro de la casa nos alejamos de las ventanas y puertas exteriores.

Nunca nos refugiamos debajo de los árboles durante una tormenta. Evitamos jugar en patios, plazas y canchas mientras haya truenos.

Permanecemos bajo techo hasta que pasen al menos 30 minutos desde el último trueno.

¿Cómo nos cuidamos de la lluvia?

Cuando llueve suavemente, usamos paraguas, botas y piloto, caminamos con cuidado para evitar resbalones. Nos alejamos de charcos profundos, zanjas y raudales. Si llueve muy fuerte, nos resguardamos en un lugar seguro. Nunca cruzamos calles inundadas ni jugamos en el agua acumulada.

Aprendemos y declamamos estos versos que nos recuerdan cómo cuidarnos de los fenómenos de la naturaleza

1. El viento juguetón

El viento sopla: ¡Ssshhh!, con emoción, mueve las hojitas y canta su canción. Si sopla muy fuerte, busco protección, entro a mi casita con mucha precaución.

2. El trueno retumbón

El trueno hace ¡BRUM!, ¡qué fuerte explosión!, retumba en el cielo con gran expresión. Si escucho su ruido, busco protección, entro bajo techo, ¡oh qué buena acción!

3. La lluvia cantarina

La lluvia cae suave, mojando una flor, las gotas hacen música con dulce rumor. La tierra se refresca y se llena de color, ¡las plantas agradecen su regalo de amor!

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.