Los mitos del Paraguay

Transmitidos de generación en generación, los mitos del folclore paraguayo siguen vivos en la memoria colectiva, alimentando la imaginación y el respeto por la naturaleza.

El Pombero: el duende de la noche

Se lo describe como un pequeño hombre peludo y de aspecto desaliñado, que se esconde en el monte. Conocido como protector de la naturaleza, el Pombero castiga a quienes dañan el entorno o faltan el respeto a la Tierra. Según la creencia popular, puede caminar sin ser escuchado y desplazarse rápidamente entre las sombras. Muchos le temen porque es capaz de hacer travesuras: desaparece objetos, desata a los animales y hasta provoca extraños ruidos en la noche. Para evitar su enojo, los habitantes del campo suelen dejarle regalos, como tabaco o miel al pie de un árbol.

Kurupi: el ser protector (y travieso) del monte

Se le representa como un hombre bajo y robusto, que lleva enrollada a la cintura una larga extremidad sexual. Kurupi puede ser tanto travieso como protector. Según la leyenda, es el guardián de la selva y de los animales silvestres.

Jasy Jatere: el guardián de la siesta

A diferencia de otros seres, no tiene un carácter tan malévolo. Se lo representa como un niño rubio, pequeño y bello, que deambula por el campo durante la hora de la siesta. Lleva un bastón mágico con el que puede encantar a los niños desprevenidos para llevarlos consigo al bosque y jugar. Algunos cuentos relatan que puede perder a los niños, pero la mayoría lo presenta como un ser juguetón que protege a los pequeños siempre que no lo desafíen.

El Ao Ao: la bestia de los cerros

Criatura monstruosa parecida a una oveja gigante, armada con grandes colmillos. Se dice que persigue y devora a quienes encuentra en su territorio. Según la tradición, solo se puede escapar de él entre plantas de caraguatá, pues el Ao Ao no puede avanzar debido a las espinas. Esta leyenda se utiliza muchas veces para inculcar respeto por los parajes silvestres y advertir sobre los peligros de perderse en los cerros.

Otros personajes mitológicos

El mito como reflejo de la cultura

Estos personajes no solo alimentan la fantasía y el misterio, sino que cumplen un rol educativo y de advertencia dentro de la sociedad paraguaya. Los mitos promueven la protección del medio ambiente, el respeto por los mayores y la importancia de la comunidad. Además, refuerzan los lazos con la cultura guaraní, presente en el idioma, las creencias y las costumbres del Paraguay. Conocer el folclore paraguayo es adentrarse en el corazón del pueblo, donde la magia, el temor y la sabiduría ancestral se entrelazan para darle identidad al país.

Fuente: Generado con IA.