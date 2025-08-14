Día de la Bandera: lo que todos los niños paraguayos debemos saber

Nuestra bandera es muy linda: tiene tres franjas de colores. La de arriba es roja, la del medio es blanca y la de abajo es azul.
Cada color tiene un significado: el rojo es por la justicia, el blanco por la paz y el azul por la libertad. ¡Pero hay algo más! Nuestra bandera es única en el mundo, porque tiene dos caras diferentes. De un lado está el escudo nacional, y del otro, el sello del Tesoro. ¿Verdad que es especial?
En la escuela, muchas veces cantamos canciones o hacemos dibujos para celebrar este día.
También izamos la bandera y la saludamos con respeto, porque nos recuerda que todos somos parte del mismo país.
Así que hoy miremos nuestra bandera con orgullo, aprendamos sus colores y recordemos que nos une como paraguayos y paraguayas. ¡Feliz Día de la Bandera!
Hacemos nuestra propia bandera
Materiales
-Cartulina blanca
-Regla
-Lápices de colores
-Revistas
-Cola vinílica
Procedimiento
1. Dividimos la cartulina en tres franjas como se ve en el ejemplo de la lección.
2. Hojeamos las revistas y separamos las hojas que contengan los colores de la bandera, pero solo el rojo y el azul, ya que el blanco será la cartulina.
3. Desgarramos las hojas en pequeños pedacitos y los agrupamos por color.
4. Pegamos en la franja que corresponde.
5. En el centro pintamos un escudo con lápices de colores.
