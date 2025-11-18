¡Por fin, vacaciones! Divertidas actividades que podemos hacer para disfrutar

Las vacaciones son un tiempo ideal para dormir hasta un poco más tarde, jugar más tiempo con nuestros hermanos y amigos o pasar más tiempo con nuestros hobbies, como ver películas, ir a clases de natación o fútbol, leer libros o visitar a los abuelos o ir de vacaciones a algún sitio con la familia.

Este es un tiempo perfecto para que, si estudiamos mucho durante el año escolar, nos podamos desconectar y pasar tiempo de calidad con papá, mamá, los primos y otros. Quienes necesitan reforzar algunos temas de este año tendrán que utilizar parte de sus vacaciones para ejercitarse un poco más y así poder iniciar el curso siguiente con sus compañeros.

Actividades en vacaciones

Una buena opción son las divertidas colonias de vacaciones, ya que en ellas podemos conocer nuevos amigos y disfrutar de actividades creativas.

Lea más: Actividad física en las vacaciones (1)

En las colonias se suelen practicar deportes, hay dinámicas de integración y juegos diferentes, aprendemos recetas de cocina, pintamos, armamos juegos, cantamos canciones y mucho más.

Si no podemos acceder a una de estas cerca de casa, siempre podemos hacer nuestra propia lista de actividades divertidas que nos gustaría aprovechar para poner en marcha en nuestros días libres, como jugar juegos de mesa, pasar el día en el campo con nuestros padres, aprender algo nuevo, inscribirnos para clases de algún deporte nuevo para nosotros, entre otros.

¿Qué es lo que más nos gustaría hacer estas vacaciones?