Video: grave incendio en planta procesadora de plástico en Capiatá

En la noche del domingo se registró un incendio de importante magnitud en la sede de una empresa recicladora y procesadora de plástico en la ciudad de Capiatá, que movilizó a un gran número de bomberos.

Según un informe policial, el incendio habría comenzado alrededor de las 23:00 del domingo y recién luego de las 2:00 de este lunes el fuego fue “confinado”, según comentó a ABC Color Marco Almada, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay.

Almada describió el siniestro como “de gran envergadura” y comentó que 15 compañías, con 80 bomberos y 20 camiones, fueron movilizadas para contenerlo. Señaló que, debido a la falta de acceso suficiente a agua en la zona, los bomberos tuvieron que recurrir a piscinas de los vecinos.

El fuego no alcanzó las casas vecinas

El jefe de bomberos dijo que no hubo reportes de personas dentro de la planta de plástico en el momento del incendio. Sin embargo, varios vecinos de la zona tuvieron que evacuar sus casas a consecuencia del humo.

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Gracias al trabajo de contención realizado, el fuego no se propagó a casas vecinas ni destruyó por completo la planta, añadió. Sin embargo, un vehículo que estaba estacionado frente al local siniestrado fue alcanzado por las llamas e incinerado.

Almada comentó que un niño de la zona tuvo que recibir atención médica por inhalación de humo y que un bombero sufrió una descarga eléctrica.