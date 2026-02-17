Cerca de - lejos de

Observamos en una de las imágenes que el perrito está cerca de la niña y en la otra está lejos de la niña.

¿Cuál es el sentido que usamos para poder decir si un objeto está cerca o lejos de nosotros?

Para Docentes

Comprender las nociones espaciales de «cerca» y «lejos», ya sea en relación con el propio cuerpo o con un objeto, es importante en el desarrollo cognitivo y motor de los niños. Les permitirá orientarse y tomar decisiones: saber qué está lo suficientemente cerca como para alcanzarlo, qué requiere desplazarse o cómo moverse sin chocar con otros objetos o personas.

En el ámbito escolar, esta comprensión se traduce en una mejor ubicación en el aula, en el uso del espacio durante el juego y en la resolución de tareas cotidianas, como guardar materiales o seguir instrucciones del tipo «coloca el libro cerca de tu cuaderno » o «deja la mochila lejos de la puerta».

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy