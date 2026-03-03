Adentro – Afuera

A movernos y a jugar

«La casa redonda»

Materiales

Una alfombra circular o un aro grande, una cuerda, cinta en el piso o, incluso, tiza de colores para trazar un círculo grande en el patio o en el aula.

Duración: 15 a 20 minutos.

Cómo se juega : Paso a Paso

- Se disponen los muebles dejando el espacio libre en el centro donde se monta «La casa redonda» o se prepara en el patio.

- El juego se inicia con todos los niños «afuera», alrededor del contorno.

La maestra explica demostrando con el cuerpo: «Cuando digo “adentro”, entramos al círculo». «Cuando digo “afuera”, salimos de la casa redonda».

- A partir de consignas breves de la maestra, en grupos pequeños se practican los movimientos de entrar y salir del círculo, alternando ritmos y variantes para mantener el interés.

- Luego, a medida que el grupo se familiariza, se introducen cambios para reforzar el aprendizaje sin perder el clima lúdico: pedir que entren caminando en puntas de pie, saltando suave o dando pasos grandes.

Una variante es agregar «pausa»: cuando la maestra dice «¡Congelados!», todos deben quedarse quietos donde están y nombrar su ubicación: «Estoy adentro» o «Estoy afuera». Ese momento de verbalización ayuda a conectar acción y lenguaje.

Por tratarse de una actividad con movimiento, mantener grupos manejables, establecer reglas simples: no empujar, cuidar el cuerpo del compañero, otras.