Sonidos que producen los animales: ¿cuántos conoces?

¿Qué sonidos hacen los animales?

- Escuchamos al perro y decimos «guau, guau». Con ese sonido nos puede avisar que llega alguien, que quiere jugar o que está cuidando la casa.

- También oímos al gato: «miau». A veces lo usa para pedir comida, para saludar o para llamar nuestra atención.

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- En la granja, conocemos a la vaca con su «muuu», que puede servir para llamar a su cría o para decir que quiere comer.

- Y escuchamos al gallo: «kikirikí», que suena fuerte para avisar que empieza el día.

- También imitamos a la rana: «croac, croac». Muchas veces lo hace para encontrar a otras ranas cerca del agua.

- Si miramos al cielo, oímos a los pajaritos hacer «pío, pío». Con esos sonidos se llaman entre ellos y algunos cantan para decir: «aquí estoy».

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Cuando imitamos estos sonidos, jugamos y aprendemos: entendemos que cada animal tiene su «voz» para hablar con su familia y con sus amigos.