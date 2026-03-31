Partes del cuerpo de la cabeza a los pies: diferencias y similitudes entre niñas y niños

Cuáles son las partes del cuerpo
Primero miramos nuestra cara y descubrimos la cabeza, los ojos para ver, las orejas para escuchar y la boca para hablar y comer.
También nombramos el cuello, los hombros, los brazos, las manos y los dedos con los que dibujamos y saludamos.
Más abajo encontramos la panza, la espalda, las piernas, las rodillas y los pies que nos llevan a jugar.
En clase completamos las partes del cuerpo en dibujos de una niña y de un niño.
Lea más: Situaciones de peligro para niños en la casa y en la escuela. Prevenciones
Iguales, pero diferentes: similitudes y diferencias entre niñas y niños
Aprendemos que somos iguales en muchas cosas: todos tenemos el corazón que late, los pulmones para respirar y la piel que sentimos.
También aprendemos que algunas partes del cuerpo son diferentes entre las niñas y los niños, esas diferencias forman parte de la naturaleza y nos hacen únicos.
Lea más: Aprendemos a expresarnos sobre la comida, juguetes y juegos preferidos
Las niñas tienen vulva y los varones tienen pene. A esas partes las llamamos partes íntimas y las cuidamos: no las mostramos ni dejamos que alguien las toque. Si algo nos incomoda, lo decimos y buscamos a un adulto de confianza.
Para cuidarnos, nos lavamos las manos, nos bañamos, comemos frutas y verduras, tomamos agua y descansamos.
Así, los niños aprendemos a conocer y querer nuestro cuerpo, y a respetar el de los demás.