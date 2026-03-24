Situaciones de peligro para niños en la casa y en la escuela. Prevenciones

Relatamos experiencias sobre accidentes ocurridos en la familia o con algún amigo o amiga.
Ejemplos: introducir monedas en la boca, tocar enchufes, jugar con fósforos, tocar medicamentos o productos tóxicos, caída en escaleras, quemaduras, otros.
Lea más: Accidentes comunes en la escuela
Para docentes
Recomendaciones
-Supervisar siempre a los niños.
-Mantener los espacios ordenados y seguros.
-Enseñar normas básicas de seguridad.
-Usar materiales adecuados para su edad.
-Explicar qué cosas son peligrosas.
APRENDEMOS MÁS
Conversamos sobre las formas de prevenir los accidentes como:
-Caídas:
-Golpes:
-Cortes:
-Quemaduras:
-Intoxicaciones:
Observamos las imágenes e identificamos las situaciones de riesgo que se ilustran y qué hacer para evitar que ocurran.