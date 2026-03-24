Situaciones de peligro para niños en la casa y en la escuela. Prevenciones

Relatamos experiencias sobre accidentes ocurridos en la familia o con algún amigo o amiga.

Ejemplos: introducir monedas en la boca, tocar enchufes, jugar con fósforos, tocar medicamentos o productos tóxicos, caída en escaleras, quemaduras, otros.

Lea más: Accidentes comunes en la escuela

Para docentes

Recomendaciones

-Supervisar siempre a los niños.

-Mantener los espacios ordenados y seguros.

-Enseñar normas básicas de seguridad.

-Usar materiales adecuados para su edad.

-Explicar qué cosas son peligrosas.

APRENDEMOS MÁS

Conversamos sobre las formas de prevenir los accidentes como:

-Caídas:

-Golpes:

-Cortes:

-Quemaduras:

-Intoxicaciones:

Observamos las imágenes e identificamos las situaciones de riesgo que se ilustran y qué hacer para evitar que ocurran.