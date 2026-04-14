Así pienso, me expreso y me comunico
14 de abril de 2026 - 01:00

Exploramos los diversos tipos de familias y su importancia

En nuestra casa, vivimos y crecemos juntos. La familia es el grupo de personas que nos cuida, nos quiere y nos acompaña. Conocemos que no todas las familias son iguales, y eso está bien: todas pueden ser una familia.

Por Alba Acosta

Cuáles son los tipos de familias que existen

Algunas veces tenemos mamá y papá, pero no siempre.

También tenemos una mamá o un papá que nos cuida. Hay familias con abuelos, tíos, hermanos, hermanas o primos viviendo cerca o en la misma casa. Y también tenemos familias que se adoptan: como los padres que eligen a sus hijos con mucho amor, les ayudan y les hacen sentir seguros.

Lea más: Conocemos la institución educativa: nuestra escuela y sus dependencias

Lo importante es que en nuestra familia aprendemos a querer, a escuchar y a respetar.

Actividades para hacer en casa

Para conocer mejor a nuestra familia, podemos jugar y hablar.

Hacemos un «árbol de la familia» con dibujos: nos dibujamos y dibujamos a quienes nos cuidan.

También jugamos a «¿Quién me ayuda?»: decimos cosas como «cuando me caigo, ¿quién me cuida?» y recordamos momentos bonitos.

Lea más: Juegos para seguir consignas verbales: aprendemos jugando

Si tenemos fotos, armamos un álbum y contamos qué pasó en cada imagen. Así aprendemos que cada familia tiene su propia historia y que todas merecen cariño y respeto.