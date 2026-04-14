Exploramos los diversos tipos de familias y su importancia

Cuáles son los tipos de familias que existen
Algunas veces tenemos mamá y papá, pero no siempre.
También tenemos una mamá o un papá que nos cuida. Hay familias con abuelos, tíos, hermanos, hermanas o primos viviendo cerca o en la misma casa. Y también tenemos familias que se adoptan: como los padres que eligen a sus hijos con mucho amor, les ayudan y les hacen sentir seguros.
Lo importante es que en nuestra familia aprendemos a querer, a escuchar y a respetar.
Actividades para hacer en casa
Para conocer mejor a nuestra familia, podemos jugar y hablar.
Hacemos un «árbol de la familia» con dibujos: nos dibujamos y dibujamos a quienes nos cuidan.
También jugamos a «¿Quién me ayuda?»: decimos cosas como «cuando me caigo, ¿quién me cuida?» y recordamos momentos bonitos.
Si tenemos fotos, armamos un álbum y contamos qué pasó en cada imagen. Así aprendemos que cada familia tiene su propia historia y que todas merecen cariño y respeto.