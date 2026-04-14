Tamaños y posiciones de los cuerpos

Para docentes

Es muy importante recapitular los temas sobre relaciones espaciales porque les ayuda a los niños a entender el mundo que los rodea de manera divertida y significativa.

Cuando identifican dónde están ellos mismos (arriba, abajo, cerca, lejos), cómo se ubican los objetos entre sí (delante, detrás, al lado) y cómo se relacionan con distintos puntos de referencia (como la puerta, la mesa o el patio), desarrollan habilidades de orientación, pensamiento lógico y autonomía. Estas nociones son la base para aprendizajes futuros como la lectura, la escritura y las matemáticas, además de permitirles moverse con seguridad y confianza en su entorno cotidiano.