Día Mundial del Medio Ambiente: lanzan proyecto “Ayolas Potĩ” para mejorar la gestión de residuos

El objetivo principal del proyecto “Ayolas Potĩ: Jóvenes por una ciudad limpia” es mejorar la gestión de residuos sólidos urbanos en Ayolas. Consiste en la recuperación, reacondicionamiento e instalación de contenedores metálicos provistos por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

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El acto de presentación del proyecto se desarrolló en el predio de la UNP, ubicado en el barrio Villa Permanente. Contó con la presencia del vicedecano de la facultad, Msc. Miguel Benítez, y la Msc. Olga Acosta, miembro del Consejo Superior y Directivo, así como representantes de la EBY, como Richard Del Puerto, María Liz Jacquet, Susi Aquino y Mariana Vera.

Acosta explicó que la actividad representa el acercamiento de la universidad a la comunidad.

“Venimos a acompañar esta iniciativa porque este es el entorno donde vivimos y debemos cuidarlo. Es una forma de aportar y enseñar a la población cómo proteger el medio ambiente, ya que somos nosotros mismos quienes lo contaminamos”.

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