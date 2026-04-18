Observamos la imagen y con la guía de la profe describimos las formas que tienen los objetos que sostienen los niños, luego buscamos en nuestro entorno algunos objetos con formas semejantes.

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APRENDEMOS MÁS

Unimos con flecha los objetos con las formas semejantes.

Para el docente

Los cuerpos geométricos tienen tres dimensiones: largo, ancho y alto. ¡Tienen volumen! Ejemplos: la esfera, el cubo y el cono. En la vida cotidiana encontramos con esas formas: la pelota, el dado, el barquillo de helado o un bonete de cumpleaños.

En cambio, las figuras geométricas son planas y solo tienen dos dimensiones: largo y ancho. Ejemplos: el círculo, el triángulo, el rectángulo y el cuadrado.

En el mundo real son ejemplos: la cara de un reloj de pared o una hoja de papel, etc.

Diferenciar entre figuras y cuerpos geométricos ayuda a los niños a desarrollar su pensamiento espacial y su capacidad de observación, permitiéndoles pasar de una visión plana del mundo a una comprensión tridimensional del entorno.

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial. Dimensión: Matemática.