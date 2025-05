Perfiles de los estudiantes con altas capacidades: talento académico y talento artístico figurativo

Los talentosos pueden tener:

- Talento académico

Manifiestan niveles muy elevados de rendimiento escolar y de aprendizaje, tanto de tipo arbitrario como de tipo comprensivo y preferirán a medida que van creciendo, el segundo tipo.

Obtienen información de cualquier fuente estructurada y a menudo de manera autónoma. Por esta razón el bagaje de conocimientos y vocabulario que poseen es más extenso que el de sus pares.

Al combinar en un grado elevado los recursos verbales, lógicos y la memoria, se pueden confundir con los superdotados.

Pero este talento genera situaciones de riesgo. Los alumnos con talento académico suelen tener tendencia al aburrimiento, porque dominan mucha información y aprenden a un ritmo muy rápido.

Al poseer un nivel de vocabulario e intereses más extensos que sus compañeros de clase, tienen dificultades en la comunicación y socialización. Sus resultados académicos brillantes, la facilidad de comprensión y de recordar informaciones favorecen un aumento exagerado de la autoestima y de actitudes despreciativas hacia sus compañeros. Asimismo, la facilidad para el aprendizaje suele dificultar la consolidación de los hábitos de trabajo y estudio. A veces, puede llegar a generar fracaso escolar en los cursos superiores.

- Talento artístico figurativo

Son alumnos con grandes aptitudes para las artes, tanto musicales como plásticas. La base es una buena aptitud espacial y figurativa, así como el razonamiento lógico y creativo.

Por el ámbito en que acostumbra a desarrollarse, este talento es extraescolar. En la clase, sus manifestaciones suelen darse en actividades del área plástica y/o en la música. Estas actividades suelen ser prestigiadas por sus compañeros y les sirven de puente de socialización.

Estos alumnos pueden tener problemas de motivación para las actividades escolares, a pesar de que los muchos recursos que poseen son suficientes para un aprendizaje correcto.

Poseen una notable sensibilidad estética, una gran creatividad y una habilidad destacada para representar el mundo a través de imágenes, colores, formas y composiciones visuales. Según Renzulli (2005), este tipo de talento se enmarca dentro de su modelo de los tres anillos, que reconoce la importancia de habilidades por encima de la media, compromiso con la tarea y creatividad como componentes esenciales del comportamiento superdotado.

