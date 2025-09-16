Guarani Tercer Ciclo

Los sustantivos orales y nasales en guaraní

Tero juruguáva ha tĩguáva

16 de septiembre de 2025 - 01:00
Tero guaraníme ha’e ñe’ẽ ombohérava ava, mymba, mba’e, ambue apytépe.

El sustantivo en guaraní es la palabra que nombra a las personas, a los animales o las cosas, entre otros.

Techapyrã/Ejemplos

Arami: Cielito, cielo pequeño (nombre propio).

Itati: plata, metal (nombre común).

Panambi: mariposa (nombre propio y común).

Kyja: nutria (nombre común).

Kyju: grillo (nombre común).

Kyha: hamaca (nombre común).

- Tero ñemohenda/Clasificación de los sustantivos

- Iñe’ẽpu’andu rupi/Por su fonética

-Tero jurugua. Ha’e umi tero oguerekóva ipype pu’ae jurugua (a - e - i - o - u - y), térã pundie jurugua (ch - g - h - j - k - l - p - r - rr - s - t - v - puso).

-Sustantivos orales. Son los sustantivos que contienen las vocales orales (a - e - i - o - u - y), o las consonantes orales (ch - g - h - j - k - l - p - r - rr - s -t - v - puso).

Techapyrã/Ejemplos

Juru: boca. Juru’i: boca pequeña.

Ao: ropa. Ao potĩ: ropa limpia.

Po: mano. Po guasu: mano grande.

-Tero tĩgua. Ha’e umi tero oguerekóva ipype pu’ae tĩgua (ã - ẽ - ĩ - õ - ũ -ỹ), térã pundie tĩgua (g̃ - m - mb - n - nd - ng - nt – ñ).

-Sustantivos nasales. Son los sustantivos que contienen las vocales nasales (ã - ẽ - ĩ - õ - ũ – ỹ), o las consonantes nasales (g̃ - m - mb - n - nd - ng - nt – ñ).

Techapyrã/Ejemplos

Manduvi: maní. Manduvi pyahu: maní nuevo.

Mbusu: anguila. Mbusu hũ: anguila negra.

Tembi’u: comida. Tembi’u he: comida rica.

<b>Tembiaporã</b>

I . Emongora pe papapy oguerekóva opa tero juruguáva.

Encierra en círculo el número que contiene todas los sustantivos orales.

1. yvyty (cerro)- eíra (miel) - pira (pescado) - po (mano) - ysyry (río)

2. tai (letra)- chumbe (cinto) - sevo’i (lombriz) - syva (frente) - ka’a (yerba).

3. guasu (venado) - jagua (perro) - ko’ẽ (amanecer) - ao (ropa) - ita (piedra).

4. haiha (lápiz) - akã (cabeza) - kyse (cuchillo) - okẽ (puerta) tupa (cama)

5. sevói (cebolla) - pytã (rojo) - guéi (buey) - tãi (diente) - ñe’ẽ (palabra).

II. Emongora pe papapy oguerekóva opa tero tĩguáva.

Encierra en círculo el número que contiene todas los sustantivos nasales.

1. Arami (Cielito) - ku’a (cintura) - ao (ropa) - sy (madre) - tekojoja (justicia).

2. ñandu (araña) - kuña: (mujer) - py (pie) - yvága (cielo) kuñakarai (señora).

3. Kame (Carmen) - jopói (regalo) - anguja (ratón) - ru (padre) - chavurro (burro).

4. Tupã (Dios) - tĩ (nariz) - kuãirũ (anillo) - mandyju (algodón) - korasõ (corazón).

5. petỹ (tabaco) - tañykã (mandíbula) - guéi (buey) - sái (pollera) - tetyma (pierna).

III. Ejeporeka ha ehai ambue mbohapy ñe’ẽ oguerekóva:

Averigua y escribe otras tres palabras que contengan:

Tero jurugua:

Tero tĩgua:

Fuente: GAMARRA, PAULINA C. (2022). Guarani maymávepe g̃ uarã. Guaraní para todos. Diario ABC Color. Asunción, Paraguay.

