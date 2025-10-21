Ñe’etéva: categorías léxicas verbalizadas en castellano y guaraní

Ñemohenda

Guaraníme, ñe’ẽtéva oñemohenda ñepyrũrã ojehechávo iñe’ẽpy, mokõi aty guasúpe: ñe’ẽtéva tee ha ñe’ẽreko’aty oñemoñe’ẽtéva.

Techapyrã:

Che ajeroky

Teroñe’ẽ. Peteĩha papyteĩ.

Clasificación

En guaraní, los verbos se clasifican de manera general, atendiendo el lexema o raíz, en dos grandes grupos: verbos propios y categorías léxicas verbalizadas.

Ejemplo:

Che ajeroky (yo bailo)

Sujeto. Primera persona singular.

Ñe’ẽtéva tee iñe’ẽpy ñe’ẽtéva voi ha umi téra oñemoñe’ẽtéva oiporu ñe’ẽpy ramo ñe’ẽte’ỹva ha oñemosusũvo oiporu terarãngue.

Tembiecharã:

Ñe’ẽtéva tee: ñani

Che añani.

Los verbos propios tienen lexema verbal y las categorías léxicas verbalizadas usan como lexemas las categorías nominales que se verbalizan al ser conjugadas.

Ejemplos:

Verbo propio/raíz verbal: ñani (correr)

Che añani: yo corro.

Ñe’ẽte’ỹva oñemoñe’ẽtéva

Che chemitã.

Umi ñe’ẽ ojeheróva (tero, teroja, ñe’ẽteja), oikóvo chugui ñe’ẽtéva ha oñemosusũ, oiporu terarãngue ñe’ẽky ha ára avaite rehegua rendaguépe —mbohapyha ava papyteĩ ha papyetánte nahániri— upéva ojoajuva’erã ñe’ẽpýndi.

Categorías léxicas verbalizadas

Che chemitã: yo soy joven.

Las categorías nominales (sustantivos, adjetivos, adverbios), al ser verbalizadas y conjugadas, utilizan pronombres personales en lugar de los prefijos de número y persona, propios del verbo —a excepción de la tercera persona del singular y plural— el cual debe escribirse unido al lexema.

Guaraníme oĩ ñe’ẽtéva oñapymíva umi ñe’ẽreko’aty oñemoñe’ẽtévape, umíva hína karaiñe’ẽmegua: ser, estar ha tener. Ko’ãva ndaheteteéi guaraníme.

Tembiecharã:

Nde ndejuky.

Chemombyry.

Chepyguasu.

Existen verbos que se hallan subsumidos en las categorías verbalizadas, como los verbos castellanos ser, estar y tener. Estos verbos no tienen forma propia en guaraní.

Ejemplos:

Nde ndejuky: tú eres simpático.

Chemombyry: estoy lejos.

Chepyguasu: tengo los pies grandes.

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.