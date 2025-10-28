Fases de acompañamiento de la mentoría

1. Fase preparatoria

Se refiere a la etapa en que el mentor establece los contactos iniciales con los actores claves del proceso pertenecientes a la comunidad educativa: directivos, supervisores pedagógicos, docente novel. En esta fase, el mentor procura difundir la iniciativa del programa de mentoría a docentes noveles en el establecimiento escolar al que se integra el docente novel, así como de informar a los mencionados actores claves, respecto de los objetivos, la metodología y la extensión del programa.

a. Propósito: establecer las bases del proceso de mentoría, generar confianza y alinear expectativas.

b. Acciones y recomendaciones:

- Identificación de actores clave: directivos, supervisores pedagógicos, docentes noveles y, si corresponde, familias o líderes comunitarios.

- Presentación formal del programa: reuniones informativas o talleres breves para explicar objetivos, metodología, duración y roles.

- Generación de confianza: primeros encuentros informales entre mentor y docente novel para conocerse y construir una relación colaborativa.

- Definición de acuerdos iniciales: elaborar un plan de trabajo preliminar, clarificar canales de comunicación y frecuencia de los encuentros.

c. Ejemplo de actividad: carta de presentación del programa a la comunidad educativa y breve entrevista inicial para conocer expectativas del docente novel.

2. Fase diagnóstica

Corresponde al periodo de levantamiento de la información respecto del docente principiante, de la institución educativa y del contexto en el que se desempeña. Esta fase forma parte de la planificación, se debe incluir el levantamiento de información a partir de los documentos de gestión del centro educativo, entrevistas con los equipos directivos y técnicos y las entrevistas iniciales con el docente novel. El diagnóstico debe levantar información válida en tres ámbitos del acompañamiento: personal, profesional e institucional, desde la perspectiva de las necesidades del docente novel.

a. Propósito: comprender el contexto, las necesidades y las fortalezas del docente novel para personalizar el acompañamiento.

b. Acciones y recomendaciones

- Revisión documental: análisis de planes de estudio, reglamentos internos, resultados académicos y proyectos institucionales.

- Entrevistas y observaciones: conversaciones con directivos y el docente novel, visitas al aula para observar el ambiente escolar.

- Detección de necesidades: identificar aspectos personales (confianza, manejo emocional), profesionales (didáctica, planificación) e institucionales (cultura organizacional, procedimientos).

- Instrumentos sugeridos: listas de verificación, cuestionarios de autoevaluación, matrices FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).

c. Ejemplo de actividad: elaborar un perfil del docente novel que incluya fortalezas y áreas de mejora en cada dimensión

