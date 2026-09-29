Ombotuicharasáva, ombotuichaiteverasáva ha ombotuichajojáva

7.3.3. Kokatu ombotuicharasáva. Ñe’ẽtéva ombotuicharasáva he’íva. Iñe’ẽky ipu’atãva “rasa” rupive.

Superlativísimo. Eleva la intensidad a tercer grado. Utiliza la partícula tónica «rasa».

7.3.4. Kokatu ombotuichaiteverasáva. Umi ñe’ẽtéva rekorasa omboyvateitereirasa. Iñe’ẽky ipu’atãva “etereirasa/itereirasa”.

Ultrasuperlativo. Eleva la intensidad al grado máximo. Sus partículas «etereirasa/itereirasa» son tónicas.

7.3.5. Kokatu ombotuichajojáva. Umi ñe’ẽtéva ombojoapýva kokatu tuicháva mbojojaha ndive. Iñe’ẽky “eteve/iteve”, ambue ñe’ẽ oñembojojáva ndive ogueraha ñe’ẽriregua iñe’ẽpehẽteĩva ha ipu’atã’ỹva “gui”.

Superlativo relativo. Es una combinación de los grados superlativo y comparativo. Sus partículas son «eteve/iteve», el segundo elemento lleva posposición monosilábica átona «gui».

Jesarekopyrã - Observación

– Ojejuhukuaa avei ambue kokatu, ndaha’éiva tenondegua, ojeporúva kokatu tuichávaramo: hendy, rapo, korócho.

También se pueden encontrar otros grados, no son los principales, que se utilizan si el grado es mayor: hendy: arde (está complicado, intensamente); rapo: desde la raíz (insoportable por naturaleza, exageradamente): korócho: áspero, rugoso (rústico, tosco, extremadamente).

Tembiecharã – Ejemplos:

- Pe kuña resa overahendy. Los ojos de esa mujer brillan intensamente.

- Pe tape ivairapo. Ese camino es exageradamente feo.

- Péva iñate’ỹkorócho. Ese es extremadamente holgazán.

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.