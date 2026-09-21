Describing People - Descripción de personas

Acontinuación, encontrarás una guía completa con el vocabulario esencial y tres actividades prácticas para poner a prueba tus conocimientos.

Vocabulario esencial:

1. Appearance (apariencia física)

-Height (estatura): tall (alto/a), short (bajo/a), medium-height (de estatura media).

-Build (complexión): slim (delgado/a), athletic (atlético/a), plump (rellenito/a), well-built (corpulento/a).

-Hair (cabello): long (largo), short (corto), straight (lacio), wavy (ondulado), curly (rizado), bald (calvo), blonde (rubio), brunette (castaño).

-Eyes (ojos): blue (azules), green (verdes), brown (marrones), dark (oscuros), big (grandes), small (pequeños).

2. Personality (personalidad)

-Positive (positivo): kind (amable), cheerful (alegre), outgoing (extrovertido/a), smart (inteligente), reliable (confiable).

-Negative (negativo): lazy (perezoso/a), selfish (egoísta), moody (malhumorado/a), stubborn (terco/a).

Read.

My best friend is Sarah. She is a tall and slim woman with long, curly blonde hair and big green eyes. She is very cheerful and outgoing, so she makes friends easily.

However, she can be a bit stubborn when she thinks she is right.

Tu turno: Escribe un texto corto (40 palabras) describiendo a este hombre utilizando al menos tres adjetivos físicos y dos de personalidad del vocabulario anterior.

Selección múltiple (Multiple Choice Quiz)

Pruébate a ti mismo con este cuestionario interactivo sobre descripciones en inglés:

1. ¿Cómo describirías en inglés a una persona a la que le encanta conocer gente nueva, es muy sociable y extrovertida?

Pista. Piensa en un término compuesto por la partícula «out» (fuera) y «going» (ir), como alguien que «sale» activamente al encuentro de los demás.

A. Shy

B. Outgoing

C. Stubborn

D. Reliable

2. Si alguien tiene pequeñas manchas marrones en la piel de la cara causada por el sol (comunes en personas de piel clara), ¿qué palabra en inglés se utiliza para describirlas?

Pista. Es una palabra que empieza por «f» y se asocia mucho con personajes pelirrojos o rostros infantiles bajo el sol de verano.

A. Fat

B. Fine

C. Freckles

D. Face

3. ¿Qué significa el adjetivo en inglés «stubborn» al describir la actitud de alguien?

Pista. Imagínate a alguien que «se planta» firmemente en una decisión y se niega por completo a escuchar sugerencias o ceder.

A. Alguien testarudo o terco, que no cambia de parecer fácilmente.

B. Alguien que cambia de opinión con facilidad y es flexible.

C. Alguien muy educado y cortés con los demás.

D. Alguien perezoso que prefiere no esforzarse.

4. Si un compañero de trabajo dice que su nuevo jefe es «reliable», ¿cómo se comportaría normalmente esa persona?

Pista. Piensa en el verbo base «rely», que significa depender o contar con la ayuda de alguien de confianza.

A. Siempre llega tarde y olvida sus tareas importantes.

B. Se enoja con extrema facilidad ante cualquier pequeño error.

C. Cuenta muchos chistes y entretiene al equipo.

D. Es alguien en quien puedes confiar y cumple siempre lo que promete.

Respuestas. 1:B. 2:C. 3:A. 4: D.