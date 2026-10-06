Acertijos sobre el sistema solar en inglés

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Lea más: The Solar System
1. What is the Sun? / ¿Qué es el Sol?
A. A planet / Un planeta B. A rock / Una roca
C. A moon / Una luna D. A star / Una estrella
- It is a big ball of hot gas shining in the sky during the day. / Es una gran bola de gas caliente que brilla en el cielo durante el día.
2. What is the most abundant element in the Sun? / ¿Cuál es el elemento más abundante en el Sol?
A. Helium / Helio B. Hydrogen / Hidrógeno
C. Oxygen / Oxígeno D. Carbon / Carbono
- Think about the lightest and most common element in the universe, which acts as the primary fuel for stars. / Piensa en el elemento más ligero y común del universo, que actúa como el combustible principal de las estrellas.
3. What happens to a comet when it gets close to the Sun? / ¿Qué le pasa a un cometa cuando se acerca al Sol?
A. It freezes more / Se congela más
B. It turns into a planet / Se convierte en planeta
C. It grows a long tail / Le crece una cola larga
D. It disappears forever immediately / Desaparece para siempre de inmediato
- The heat from the Sun makes parts of it turn into gas and dust, looking like a bright tail. / El calor del Sol hace que partes de él se conviertan en gas y polvo, pareciendo una cola brillante.
4. Which planet has the highest average surface temperature in the solar system? / ¿Qué planeta tiene la temperatura superficial promedio más alta del sistema solar?
A. Venus / Venus B. Mars / Marte
C. Mercury / Mercurio D. Jupiter / Júpiter
- Closeness to the Sun isn’t everything; consider which planet experiences a runaway greenhouse effect. / La cercanía al Sol no lo es todo; considera qué planeta experimenta un efecto invernadero descontrolado.
5. What is the name of the largest volcano in the solar system, located on Mars? / ¿Cómo se llama el volcán más grande del sistema solar, ubicado en Marte?
A. Olympus Mons B. Mauna Kea
C. Ascraeus Mons D. Elysium Mons
- It shares its name with the mythical home of the Greek gods (Mount Olympus) with the Latin word for mountain. / Comparte su nombre con el hogar mítico de los dioses griegos (monte Olimpo) junto con la palabra latina para monte/sierra.
6. Between the orbits of which two planets is the main asteroid belt located? / ¿Entre las órbitas de qué dos planetas se encuentra el cinturón de asteroides principal?
A. Earth and Mars / Tierra y Marte
B. Venus and Earth / Venus y Tierra
C. Jupiter and Saturn / Júpiter y Saturno
D. Mars and Jupiter / Marte y Júpiter
- It separates the inner rocky terrestrial planets from the outer gas giants. / Separa a los planetas rocosos interiores de los gigantes gaseosos exteriores.
7. Which chemical compound in the upper atmosphere is largely responsible for the blue color of Uranus and Neptune? / ¿Qué compuesto químico en la atmósfera superior es en gran parte responsable del color azul de Urano y Neptuno?
A. Carbon dioxide / Dióxido de carbono
B. Methane / Metano
C. Ammonia / Amoníaco
D. Water vapor / Vapor de agua
- It is an organic hydrocarbon gas that is also a potent greenhouse gas on Earth. / Es un gas hidrocarburo orgánico que también es un potente gas de efecto invernadero en la Tierra.
8. According to Kepler’s First Law, what is the geometric shape of a planet’s orbit around the Sun? / Según la primera ley de Kepler, ¿cuál es la forma geométrica de la órbita de un planeta alrededor del Sol?
A. A perfect circle / Un círculo perfecto
B. A parabola / Una parábola
C. A straight line / Una línea recta
D. An ellipse / Una elipse
- Think of a stretched-out or flattened circle defined by two focal points rather than one center. / Piensa en un círculo estirado o achatado definido por dos puntos focales en lugar de un solo centro.