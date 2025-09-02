El libro de las letras: origen del alfabeto

La invención del alfabeto es una de las mayores conquistas de la historia del hombre.

El alfabeto que conocemos y utilizamos al escribir nuestra lengua nació hace tres mil años. Su importancia reside en que puede representar todos los sonidos de una lengua con apenas veintidós letras.

Lea más: El abecedario

Sus creadores fueron los fenicios, legendarios navegantes y hábiles comerciantes que vivieron en la costa de Siria, en Asia, y colonizaron diversos pueblos del Mar Mediterráneo, propagando su alfabeto.

Los pueblos vecinos copiaron la idea de los fenicios.

Pero como hablaban lenguas diferentes, cada pueblo debió inventar nuevas letras para los sonidos que no existían en fenicio, y abandonó aquellas que no le servían en su idioma.

Nuestro alfabeto, llamado alfabeto romano, es el resultado de estas modificaciones.

Como es una historia muy antigua, no conocemos todos los pasos de su evolución, pero nos es posible imaginar buena parte de ella.

Los griegos adoptaron el alfabeto fenicio unos cuatrocientos años antes de Cristo, introduciendo, naturalmente, varias modificaciones.

Los romanos heredaron de los griegos las letras que dieron origen a su alfabeto. Estas letras, a su vez, también sufrieron modificaciones hasta llegar a su forma actual.

Algunas de nuestras letras son muy semejantes a las letras fenicias que les dieron origen. Pero varias de ellas surgieron en posiciones distintas a las que presentan hoy y nos resultan muy extrañas.

La A, por ejemplo, nació al revés, con la cabeza hacia abajo.

Eso se debe a que la A se inspiró en la forma de la cabeza de un buey: en fenicio buey se decía aleph, y este pasó a ser el nombre de la A.

La B y la E también nacieron mirando hacia el lado opuesto al que miran hoy.

Esto sucedió porqqque en una época los griegos escribían como si estuvieran arando un campo: una línea de izquierda a derecha, y la otra de derecha a izquierda.

De esta manera, muchas letras fenicias invirtieron su posición cuando pasaron al griego.

APRENDE MÁS

I. Explica el origen de las letras:

1. A:

2. B y E:

II. Cita dos letras que inventaron los griegos.

Sobre el libro

Título: El libro de las letras

Editorial: MELBOOKS