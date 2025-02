Escribimos con mb, mp y nv

Leemos.

El señor Rolón es un hombre muy bueno y simpático. Todos los días lo veo sembrar flores en su jardín con un sombrero puesto. De tanto trabajar con la tierra tiene las manos llenas de ampollas.

Un día mi madre me envió a su casa para que le llevara de regalo unos guantes. Me cambié, fui a su casa y toqué el timbre. Al entrar, me sacudí los zapatos para no ensuciar su alfombra y me invitó a entrar para tomar un jugo de naranja.

¿Qué tienen en común las palabras destacadas?

Respuesta: ……………………………………………………………………………………………..

Entonces podemos deducir que antes de la p y la b escribimos………….. y antes de la v, escribimos con la …………….

. Escribe los nombres de los dibujos. Recordemos la regla ortográfica estudiada.