Pasos para elaborar una redacción creativa sobre la primavera

Una redacción creativa tiene tres partes principales:

-Introducción: es el comienzo de todo. Aquí le cuentas al lector de qué se trata tu texto. Es como la puerta de entrada a tu historia. Puedes empezar con una pregunta, una sorpresa o una descripción que enganche a quien te lee.

-Desarrollo: ¡aquí es donde ocurre la magia! En esta parte cuentas todos los detalles de tu historia. Puedes describir a los personajes, los lugares, las emociones y todo lo que pase. Es la parte más larga y emocionante.

-Conclusión: es el final de tu historia. Aquí puedes resumir lo que pasó, contar cómo termina todo o dejar un mensaje importante. Es como el último ladrillo de la torre de un lego: ¡el que la deja lista y perfecta!

Ejemplo: La primavera

Vamos a usar nuestro tema, la primavera, para que veas cómo se aplican estas tres partes.

Introducción:

«El sol calentaba mi cara con una sonrisa y un pajarito cantaba en la ventana. ¡La primavera había llegado! Después de un invierno largo y frío, era tiempo de salir a jugar y explorar los colores del mundo».

Desarrollo:

«Corrí al jardín y vi que todo era diferente. Las ramas de los árboles que antes estaban desnudas aho- ra tenían hojas de color verde brillante. En el césped, florecían margaritas blancas y girasoles amarillos que se movían al compás del viento. Una mariposa de colores intensos revoloteaba cerca de mi nariz y, al oler las flores, sentí que la vida regresaba con un montón de alegría».

Conclusión:

«La primavera no solo trajo consigo flores y sol, sino también una felicidad enorme en mi corazón.

Es la estación más bonita de todas y me recuerda que siempre, después de la oscuridad, viene la luz y la esperanza».

Ahora es tu turno. Piensa en un tema que te guste mucho y atrévete a construir una historia con estas tres partes. También puedes utilizar el tema de la primavera, y crear algo totalmente distinto al ejemplo.

