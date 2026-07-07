Adivinanzas sobre la naturaleza

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Descubre las doce adivinanzas y enumera cada imagen con la respuesta correcta.

1. Tengo hojas pero no soy cuaderno. Doy sombra en el verano y hogar a los pájaros.

2. Vuelo de flor en flor llevando un tesoro natural. Gracias a mí nacen muchos frutos.

3. Soy muy alto y miro desde arriba. Mi punta a veces toca las nubes. Algunas personas me escalan.

4. Tengo pétalos de colores y me gusta el sol. Perfumo los jardines y atraigo a los insectos.

5. Salto entre ramas con gran habilidad y me encantan las bananas.

6. Vivo en el río y también en el lago. Nado sin cansarme usando mis aletas.

7. Caigo del cielo en gotas pequeñas y ayudo a crecer las plantas.

8. Tengo caparazón y camino despacio. Llevo mi casa sobre mi espalda.

9. Soy verde, tengo espinas y guardo agua en mi interior.

10. Canto al amanecer y construyo mis nidos en los árboles.

11. Trabajo bajo tierra y en equipo. Aunque soy pequeña, soy muy fuerte.

12. Brillo de noche acompañando a las estrellas. A veces parezco una sonrisa en el cielo.