Juguemos con las formas de figuras geométricas

1. Observa y subraya la respuesta correcta.
Tiene forma de:
2. Selecciona y escribe los nombres de estas figuras geométricas.
3. Colorea de verde todos los triángulos que encuentres.
4. Adivina qué figura geométrica es.
1. ________________ Tengo cuatro lados, todos aparentes, ni uno es mayor, siempre consecuentes. ¿Qué figura soy?
2. ________________ No tengo esquinas, línea curva soy, si das vueltas completas, vuelves a girar. ¿Qué figura soy?
3. ________________ Tres lados tengo y tres esquinas también, mi forma siempre inclino, sabes bien quién soy. ¿Qué figura soy?
4. ________________ Dos largos y dos cortos en mí encontrarás, siempre con lados opuestos iguales, así me verás. ¿Qué figura soy?
5. ________________ Soy una casa con muchas partes, al mirarlas bien, verás que son cinco. ¿Qué figura soy?
