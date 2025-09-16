Matemática Primer Ciclo

Juguemos con las formas de figuras geométricas

Estudiar las figuras geométricas te ayudarán a desarrollar habilidades visuales y espaciales, muy importantes para resolver problemas en matemáticas y otras áreas del conocimiento.

16 de septiembre de 2025 - 01:00
1. Observa y subraya la respuesta correcta.

Tiene forma de:

2. Selecciona y escribe los nombres de estas figuras geométricas.

3. Colorea de verde todos los triángulos que encuentres.

4. Adivina qué figura geométrica es.

1. ________________ Tengo cuatro lados, todos aparentes, ni uno es mayor, siempre consecuentes. ¿Qué figura soy?

2. ________________ No tengo esquinas, línea curva soy, si das vueltas completas, vuelves a girar. ¿Qué figura soy?

3. ________________ Tres lados tengo y tres esquinas también, mi forma siempre inclino, sabes bien quién soy. ¿Qué figura soy?

4. ________________ Dos largos y dos cortos en mí encontrarás, siempre con lados opuestos iguales, así me verás. ¿Qué figura soy?

5. ________________ Soy una casa con muchas partes, al mirarlas bien, verás que son cinco. ¿Qué figura soy?

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Matemática. Primer ciclo.

