A comprar y vender usando monedas y billetes hasta 20 000

Compra los productos usando tus monedas y billetes
I. Resuelve jugando. Observa la lista de productos y precios
Comprador 1
-Compra: manzana + jugo. ¿Cuánto paga?
-¿Con qué billetes o monedas puede pagar?
Comprador 2
-Compra: pan + arroz. ¿Cuánto paga?
-¿Con qué billetes o monedas puede pagar?
Comprador 3: tiene G. 10 000
-Compra: solo arroz. ¿Cuánto paga?
-¿Cuánto vuelto recibe?
I. Resuelve los problemas
Problema 1
Carlos compra una banana por G. 500 y una leche por G. 6000. Paga con G. 10 000. ¿Cuánto vuelto recibe?
Problema 2
Sofía compra una galleta por G. 500, un pan por G. 1000 y jugo por G. 2000. ¿Cuánto gasta en total?
Problema 3
Luis tiene G. 10 000. Compra leche por G. 6.000 y manzana por G. 1000. ¿Cuánto dinero le sobra?
Problema 4
Ana paga con G. 20 000 una compra de G.12.500. ¿Cuánto es su vuelto?
Problema 5
Marcos quiere pagar G.1000 usando monedas. Escribe tres formas diferentes de pagar esa cantidad.
Fuente: MEC. 2014. Programa de Estudios. Matemática. Primer ciclo. Arandu ABC Escolar. 2015.