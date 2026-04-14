Matemática Primer Ciclo
14 de abril de 2026 - 01:00

A comprar y vender usando monedas y billetes hasta 20 000

Usando monedas y billetes hasta 20 000 guaraníes representamos un minisúper utilizando dinero recortable impreso en papel, productos dibujados y recortados y mesas como puestos para simular compras y ventas de bienes.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

Compra los productos usando tus monedas y billetes

I. Resuelve jugando. Observa la lista de productos y precios

Comprador 1

-Compra: manzana + jugo. ¿Cuánto paga?

-¿Con qué billetes o monedas puede pagar?

Comprador 2

-Compra: pan + arroz. ¿Cuánto paga?

-¿Con qué billetes o monedas puede pagar?

Comprador 3: tiene G. 10 000

-Compra: solo arroz. ¿Cuánto paga?

-¿Cuánto vuelto recibe?

I. Resuelve los problemas

Problema 1

Carlos compra una banana por G. 500 y una leche por G. 6000. Paga con G. 10 000. ¿Cuánto vuelto recibe?

Problema 2

Sofía compra una galleta por G. 500, un pan por G. 1000 y jugo por G. 2000. ¿Cuánto gasta en total?

Problema 3

Luis tiene G. 10 000. Compra leche por G. 6.000 y manzana por G. 1000. ¿Cuánto dinero le sobra?

Problema 4

Ana paga con G. 20 000 una compra de G.12.500. ¿Cuánto es su vuelto?

Problema 5

Marcos quiere pagar G.1000 usando monedas. Escribe tres formas diferentes de pagar esa cantidad.

Fuente: MEC. 2014. Programa de Estudios. Matemática. Primer ciclo. Arandu ABC Escolar. 2015.