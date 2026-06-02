Matemática Primer Ciclo
02 de junio de 2026 a la - 01:00

La tabla de multiplicar del 2. Ejercicios y problemas de aplicación

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GENTILEZA

La tabla de multiplicar nos ayuda a sumar más rápido cantidades iguales.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

Hoy vamos a aprender la tabla del 2 que nos sirve para resolver problemas de la vida diaria, contar objetos, repartir cosas y hacer cálculos de manera más fácil y divertida.

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I. Completa los resultados de la tabla del 2.

2 x 1 =

2 x 2 =

2 x 3 =

2 x 4 =

2 x 5 =

2 x 6 =

2 x 7 =

2 x 8 =

2 x 9 =

2 x 10 =

Lea más: Las tablas de multiplicar

II. Resuelve estos problemitas de la vida real aplicando la tabla de multiplicar del 2.

1. Luis tiene 5 pares de medias colgadas en el tendedero. Si cada par tiene 2 medias, ¿cuántas medias hay en total?

2. En una granja hay 9 patos y cada pato tiene 2 patas. ¿Cuántas patas hay en total?

Fuente: MEC 2014. Programa de Estudios. Matemática. 1.er ciclo