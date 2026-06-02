La tabla de multiplicar del 2. Ejercicios y problemas de aplicación

Hoy vamos a aprender la tabla del 2 que nos sirve para resolver problemas de la vida diaria, contar objetos, repartir cosas y hacer cálculos de manera más fácil y divertida.
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I. Completa los resultados de la tabla del 2.
2 x 1 =
2 x 2 =
2 x 3 =
2 x 4 =
2 x 5 =
2 x 6 =
2 x 7 =
2 x 8 =
2 x 9 =
2 x 10 =
Lea más: Las tablas de multiplicar
II. Resuelve estos problemitas de la vida real aplicando la tabla de multiplicar del 2.
1. Luis tiene 5 pares de medias colgadas en el tendedero. Si cada par tiene 2 medias, ¿cuántas medias hay en total?
2. En una granja hay 9 patos y cada pato tiene 2 patas. ¿Cuántas patas hay en total?
Fuente: MEC 2014. Programa de Estudios. Matemática. 1.er ciclo