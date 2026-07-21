La tabla de multiplicar del 9

Aprende la tabla del 9
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
Lea más: Tabla de multiplicar del 8. Ejercicios y problemas de aplicación
APRENDE MÁS
I. Cuenta de 9 en 9 y completa con los resultados de la tabla del 9
9,....................................................90
II. Observa los modelos y escribe en los círculos los resultados de la tabla del 9
III. Completa las ecuaciones con los resultados de la tabla del 9
9 x _ = 36
9 x _ = 81
9 x _ = 54
_ x 3 = 27
9 x __ = 90
9 x _ = 9
_ x 2 = 18
9 x _ = 72
9 x _ = 45
9 x _ = 63
IV. En la columna del medio están coloreados los resultados de la tabla del 9. Observa las multiplicaciones de las dos columnas de los extremos y une con flecha con su resultado. Fíjate en el modelo.
Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo.