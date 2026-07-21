Matemática Primer Ciclo
21 de julio de 2026 a la - 01:00

La tabla de multiplicar del 9

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GENTILEZA

Aprender la tabla de multiplicar del 9 te facilita el cálculo mental. Además, es un apoyo clave para avanzar en contenidos posteriores, como la multiplicación de números más grandes, la división, las fracciones, etc., donde se requiere operar con agilidad.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

Aprende la tabla del 9

9 x 1 = 9

9 x 2 = 18

9 x 3 = 27

9 x 4 = 36

9 x 5 = 45

9 x 6 = 54

9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

9 x 9 = 81

9 x 10 = 90

Lea más: Tabla de multiplicar del 8. Ejercicios y problemas de aplicación

APRENDE MÁS

I. Cuenta de 9 en 9 y completa con los resultados de la tabla del 9

9,....................................................90

II. Observa los modelos y escribe en los círculos los resultados de la tabla del 9

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III. Completa las ecuaciones con los resultados de la tabla del 9

9 x _ = 36

9 x _ = 81

9 x _ = 54

_ x 3 = 27

9 x __ = 90

9 x _ = 9

_ x 2 = 18

9 x _ = 72

9 x _ = 45

9 x _ = 63

IV. En la columna del medio están coloreados los resultados de la tabla del 9. Observa las multiplicaciones de las dos columnas de los extremos y une con flecha con su resultado. Fíjate en el modelo.

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Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo.