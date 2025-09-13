Los tipos de viento según su velocidad: brisa, tornados, huracanes y ciclones

Tipos de viento

1. Brisa: es el tipo de viento más ligero y común, puede sentirse como un soplo suave y refrescante, especialmente en la costa y durante las tardes.

2. Tormentas de viento: la velocidad va de 63 a 118 km por hora, los tornados son columnas de aire en rotación rápida que se extienden desde una tormenta hacia la superficie de la Tierra.

Pueden alcanzar hasta 400 kilómetros por hora causando graves daños.

3. Huracanes: son tormentas tropicales grandes que giran rápidamente y tienen una organización en espiral. Se forman sobre aguas cálidas del océano y varían de velocidad de 119 km a más de 252 km por hora, acompañados de fuertes lluvias, inundaciones y grandes olas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

4. Ciclones: el término «ciclón» en general se utiliza para describir tormentas similares a los huracanes. Tienen velocidades similares a los huracanes y pueden ser igualmente destructivos.

Lee cada afirmación y responde si es verdadera (V) o falsa (F).

1. ( ) Las brisas siempre son destructivas y pueden causar grandes daños.

2. ( ) Los tornados son considerados como las tormentas de viento más rápidas.

3. ( ) Los huracanes solo se forman en aguas frías.

4. ( ) Los ciclones pueden ser tan fuertes como los huracanes.

5. ( ) La velocidad del viento en un huracán comienza a medirse a partir de los 119 kilómetros por hora.

Responde

-¿Por qué es importante conocer el pronóstico del tiempo del día, incluso la semana? ¿Dónde podemos ver y escuchar esa información?

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Medio Natural y Salud. 1.er ciclo.